CALCIOMERCATO JUVENTUS KULUSEVSKI ATALANTA PARMA / La Juventus si è assicurata Dejan Kulusevski: decisivo il blitz nella giornata di ieri della dirigenza bianconera che ha incassato il sì dell'Atalanta. Superata la concorrenza dell'Inter che fino a qualche ora fa sembrava in pole sul classe 2000 svedese messosi in luce a Parma in questa prima parte di stagione: sarà uno dei primi colpi di un 2020 che si preannuncia scoppiettante. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, colpo Kulusevski: oggi le firme. Le cifre dell'affare

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la Juventus sborserà 35 milioni di euro, più altri 9 di bonus: sono queste le cifre dell'accordo trovato nella giornata di ieri con l'Atalanta.

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la Juventus sborserà 35 milioni di euro, più altri 9 di bonus: sono queste le cifre dell'accordo trovato nella giornata di ieri con l'Atalanta. Il giocatore firmerà un contratto fino al 2024 da 2,5 milioni di euro netti a stagione: oggi a Milano potrebbe già esserci il fatidico incontro per le firme ufficiali sui contratti che verranno depositati ad inizio finestra di mercato. Kulusevski con ogni probabilità sbarcherà a Torino solo in estate, ma il colpo potrebbe essere anche anticipato a gennaio: uno scenario da non escludere.

