CALCIOMERCATO GENOA DESTRO / Non si ferma il calciomercato del Genoa. Il presidente Preziosi è pronto ad una vera rivoluzione per riuscire a salvare il Grifone.

Dopo aver chiuso per, il club ligure si muove per rinforzare l'attacco: per Fabiodalmanca davvero poco e a giorni potrebbe arrivare la fumata bianca, poi sarà la volta del centravanti.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Mattia Destro, che è in uscita dal Bologna. Per lui si tratterebbe di un ritorno.