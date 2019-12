CALCIOMERCATO NAPOLI LOBOTKA CELTA VIGO / Due giorni di colloqui, ma alla fine nessuna fumata bianca. Per Stanislav Lobotka, compatto regista del Celta Vigo, il club spagnolo e il Napoli, stando alle informazioni in possesso di Calciomercato.it, non hanno ancora trovato l’accordo economico. Ancora troppo distanti evidentemente le posizioni delle due società sul costo del cartellino dello slovacco. Poco male, però: permane un clima di ottimismo attorno alla buona riuscita dell’affare.

Dopo due giorni di colloqui in quel di Londra, gli emissari di Celta e Napoli hanno fatto ritorno a casa, rispettivamente in Spagna e in Italia, dove ognuno avrà un paio di giorni per meditare sulle proprie posizioni. Poi nei prossimi giorni si tornerà a parlare, con gli azzurri forti della volontà del calciatore e del suo entourage di voler sposare la causa die dei suoi. Celta e Napoli, dunque, continuano a trattare. E si attendono aggiornamenti.

A cura di Alessandro Montano