MILAN CALCIOMERCATO STROOTMAN / Prosegue spedito il calciomercato del Milan. Chiuso Zlatan Ibrahimovic, che giorno tre verrà presentato alla stampa, i rossoneri si stanno muovendo con decisione per mettere a segno il colpo Todibo. Stando alle ultime notizie proveniente dalla Spagna, l'affare pare a buon punto ma non è arrivata ancora la fumata bianca. Il Milan è così concentrato sull'acquisto del difensore del Barcellona, per il quale bisogna ancora battere definitivamente la concorrenza del Bayer Leverkusen, poi sarà caccia al centrocampista.

In questi giorni sono stati accostati ai rossoneri tantissimi profili ma ancora niente di concreto.

Molto probabilmente prima bisognerà cedere qualcuno - Kessie resta sempre in uscita - per affondare il colpo.

Milan, cercasi esperienza in mediana

L'idea è quella di mettere esperienza in squadra e un profilo seguito con tale fine è quello di Kevin Strootman. L'olandese si è messo alle spalle i vari problemi fisici, riuscendo a giocare con continuità e diventando un giocatore chiave dell'OM.

Dalla Francia arrivano conferme sull'accostamento del calciatore al Milan: secondo quanto riportato da 'Le Phoceen', il Marsiglia, qualche settimana fa, sarebbe stato informato da un intermediario della possibilità rossonera ma avrebbe chiuso ad ogni tipo di discorso, almeno per il momento. Di fronte ad un'offerta 'significativa', però, potrebbe non opporsi alla cessione del suo calciatore.

