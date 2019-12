Calciomercato Inter, futuro Gabigol: l'annuncio di Marotta

CALCIOMERCATO INTER GABIGOL FLAMENGO MAROTTA / L'Inter è molto attiva sul mercato in queste ore. Numerose trattative in corso per i nerazzurri, per dare a Conte i rinforzi richiesti.

I movimenti in entrata dovranno permettere alla squadra di tenere il passo dellaanche nella seconda parte della stagione, per essere competitivi fino alla fine per il titolo.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, affare Vidal: l'annuncio di Zanetti

Calciomercato Inter, cessione Gabigol: le ultime

Un contributo importante potrebbero darle le cessioni. Un vero e proprio tesoretto, come noto, potrebbe essere incassato dall'addio di Gabigol. L'attaccante è in prestito al Flamengo e non rientra nei piani tecnici della società milanese. Trattativa in corso con i brasiliani, ma ci sono ancora dettagli da limare. L'ad nerazzurro Marotta ha parlato ai microfoni di 'Globoesporte' spiegando: "Siamo disponibili e aperti a tutto. Ma per il momento, non abbiamo ancora nessun accordo". I primi giorni di gennaio dovrebbero fare chiarezza sul caso. L'intenzione da parte del Flamengo è di risolvere la questione entro il 23 gennaio, data in cui la squadra si ritroverà per la nuova stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, conferme dalla Francia: Conte esulta