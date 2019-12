CALCIOMERCATO MILAN LEICESTER CALHANOGLU / Intrecci di mercato continui in casa Milan. Il ritorno di Ibrahimovic è fissato per il 3 gennaio, i rossoneri non intendono fermarsi qui. Boban e Maldini sono al lavoro per procurare a Pioli altri rinforzi, il Diavolo ha molta strada da recuperare in classifica.

Risalita difficile, ma la mini-rivoluzione che hanno in testa i dirigenti ha l'obiettivo di tentare un clamoroso rilancio.

Si lavora anche a possibili uscite. In bilico, tra gli altri, il futuro di Calhanoglu, per il quale, secondo la 'Gazzetta dello Sport', c'è stato un sondaggio da parte del Leicester. Il giocatore, in caso di addio, preferirebbe comunque un ritorno in Bundesliga. Il Milan, per cederlo, chiede almeno una cifra compresa tra i 15 e i 18 milioni di euro.

