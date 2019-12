CALCIOMERCATO REAL MADRID / Il Real Madrid, dopo l'ultima stagione da incubo, prova a rilanciarsi e in questa stagione appare competitivo per il titolo in patria. Il testa a testa con il Barcellona è destinato a durare fino al termine del campionato.

Tra i più positivi tra gli uomini di, Karimche sta avendo un rendimento eccellente e i 'Blancos' non intendono perderlo. Il centravanti francese è in scadenza di contratto nel 2021, secondo 'As' ci sono passi in avanti concreti per il rinnovo. L'intenzione del Real sarebbe proporre il rinnovo per una o due stagioni, per permettere al giocatore (32 anni) di concludere la carriera ad alti livelli in Spagna. In Francia, tuttavia,non perdono la speranza.