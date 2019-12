MILAN DRAXLER PSG SIVIGLIA / Julian Draxler è pronto a lasciare il Psg durante il prossimo calciomercato di gennaio. Il centrocampista tedesco non è un punto fermo della squadra di Tuchel tanto che Leonardo lo avrebbe offerto al Milan come parziale contropartita per arrivare a Paqueta. I rossoneri però hanno rifiutato preferendo incassare solamente soldi - almeno 35 milioni - per il brasiliano.

Il futuro di Draxler, accostato in passato anche a Inter e Juventus, dovrebbe dunque essere ancora lontano dall'Italia. Il centrocampista che ha bisogno di giocare per non perdere il treno Nazionale per i prossimi Europei è finito nel mirino dell'Hertha Berlino.

Per il club tedesco sarebbe una priorità ma dovrà fare i conti con l'inserimento del. Gli andalusi - come riporta 'Estadio Deportivo' - avrebbero avuto dei contatti con il Psg per provare a portare in Spagna Draxler.

Continua dunque la ricerca di un calciatore di spessore da parte del Siviglia che in questi giorni è stato accostato anche a Suso, che il Milan è pronto a cedere per un'offerta vicina ai 30/35 milioni di euro.

