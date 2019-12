CALCIOMERCATO JUVENTUS EMRE CAN PAREDES / Juventus attivissima sul mercato in queste ore, operazione in dirittura di arrivo con l'Atalanta per Kulusevski ma non solo. I bianconeri cercano anche un altro colpo a centrocampo per l'immediato. Sempre viva la pista Paredes, con la trattativa con il Psg per lo scambio con Emre Can.

L'argentino sarebbe l'innesto ideale per la mediana di, che al contrario non stravede per il tedesco. Tuttavia, secondo il 'Corriere di Torino', ci sono delle difficoltà che sarebbero sorte nelle ultime ore. Paratici e Leonardo infatti non concorderebbero sulla valutazione economica dei due giocatori. Il dirigente bianconero propone uno scambio alla pari, mentre il brasiliano, invece, ritiene che il cartellino di Paredes valgadi euro in più. Situazione per il momento di stallo, dunque, anche se i contatti proseguono.