CALCIOMERCATO NAPOLI INTER ACUNA / L'Inter non è concentrata soltanto su Arturo Vidal: se per il cileno si attende di capire se e quando il Barcellona cederà, i nerazzurri vogliono assicurare ad Antonio Conte anche un terzino sinistro.

L'obiettivo principale è Marcos Alonso del Chelsea ma la richiesta del club londinese complica i piani di: a Milano si sono visti recapitare da Londra una richiesta di 40 milioni di euro per il terzino ex Fiorentina, cifra che la società di Suning non ha intenzione di investire in questo mercato di gennaio.

Calciomercato Inter, idea Acuna: sfida al Napoli

Così Marotta si è messo alla ricerca di alternative più percorribili e le valutazioni hanno portato sulla scrivania dell'amministratore delegato interista il nome di Marcos Acuna, seguito anche dal Napoli come raccontato da Calciomercato.it: classe 1991, di nazionalità argentina e in attesa dello status da comunitario (potrebbe ricevere il passaporto entro gennaio), il terzino dello Sporting Cp in questa stagione ha collezionato 19 presenze e un gol. Il suo nome può rappresentare l'alternativa per la fascia mancina della difesa di Conte: Napoli e valutazione permettendo.

