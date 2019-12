CALCIOMERCATO JUVENTUS KULUSEVSKI INTER NAPOLI / Sorpassi e controsorpassi continui nella corsa a Dejan Klulusevski. Il giovane svedese di proprietà dell'Atalanta e ora in prestito al Parma, ha stupito tanti club in questa sua prima stagione in Serie A.

I nerazzurri sembravano in pole nella corsa al giocatore di origini macedoni, ma ora pare che la Juventus abbia messo le mani sul ragazzo di proprietà della 'Dea'. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, bruciata l'Inter per Kulusevski?

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', il club bianconero avrebbe messo le mani su Dejan Kulusevski e bruciato di conseguenza la concorrenza di Napoli e soprattutto dell'Inter. L'accordo con l'Atalanta sarebbe stato trovato in un incontro avvenuto nel corso della giornata di oggi. Stando a 'La Gazzetta dello Sport', l'offerta bianconera per il talento svedese sarebbe di 35 milioni di euro più 8 di bonus. Con un contratto per il giocatore valido fino al 2024 da 3 milioni di euro più bonus. Il Parma potrebbe liberare il giocatore ad una condizione: saranno i ducali a dare il via libera e ciò potrebbe accadere se si dovessero trovare in una posizione di classifica piuttosto sicura. Nel caso in cui il trasferimento avvenisse subito, sempre secondo 'Sky', la Juventus potrebbe girare ai gialloblu' contropartite tecniche, in pole in tal senso Marko Pjaca per il quale va trovata una sistemazione in questa sessione invernale.