CALCIOMERCATO BOLOGNA NAGATOMO / Alle prese con alcuni infortuni per quanto riguarda il reparto difensivo, tra cui quello di Mitchell Dijks che rientrerà probabilmente a febbraio, il Bologna è a caccia di nuovi innesti sulle fasce. E l'occasione per il club rossoblù porta in Turchia, ad una vecchia conoscenza del calcio italiano.

Si tratta di Yuto, il cui contratto con ilscadrà alla fine del prossimo giugno. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Bologna, Nagatomo in arrivo

Secondo 'Be in Sports Turchia', il difensore nipponico dovrebbe rescindere a breve il contratto con il club di Istanbul e firmare poi un contratto con il Bologna, dove potrà raggiungere il connazionale Tomiyasu. Il club emiliano sembra dunque aver superato la concorrenza della Sampdoria, anche lei interessata all'ex terzino di Cesena ed Inter.

