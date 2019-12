CALCIOMERCATO MILAN TODIBO BARCELLONA / Il Milan si avvicina ad un altro colpo dopo Ibrahimovic: i rossoneri, secondo quanto riferisce 'gazzetta.it', avrebbe raggiunto l'intesa con il Barcellona per Jean-Clear Todibo.

Il 20enne, ex Tolosa, arriverebbe alla corte di Pioli in prestito con diritto di riscatto fissato a venti milioni di euro: queste le basi dell'accordo che le due società avrebbero trovato e che per essere ratificato attende il via libera da parte del calciatore.

Calciomercato Milan, accordo per Todibo: cosa manca per il sì definitivo

Dovesse arrivare effettivamente la fumata bianca, Todibo andrebbe ad aggiungersi a Musacchio e Romagnoli nella difesa del Milan con l'infortunato Duarte ai box e Caldara che, fermo da lungo tempo, potrebbe anche essere ceduto (si è parlato di un possibile ritorno dell'Atalanta). In stagione il francese non è riuscito a ritagliarsi molto spazio nel Barcellona: per lui appena tre apparizioni per un totale di 167 minuti giocati (titolare in Champions contro l'Inter e due spezzoni in Liga). In rossonero Todibo rappresenterebbe la prima alternativa al duo titolare rappresentato da Musacchio e Romagnoli nonché, se dovesse riuscire ad imporsi, un colpo importante anche in prospettiva considerata al giovane età.

