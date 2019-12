CALCIOMERCATO FIORENTINA MILAN ROJO MANCHESTER UNITED / A caccia di rinforzi da regalare a Beppe Iachini, la Fiorentina studia nuovi colpi per il mercato di gennaio. Nomi di prestigio, come l'argentino Marcos Rojo. Il difensore della nazionale albiceleste è in uscita dal Manchester United e il club viola avrebbe avviato i contatti per il giocatore sudamericano. Il classe 1990 è stato accostato anche al Milan, che potrebbe approfittare dell'occasione insieme a Matic e puntare sull'esperto argentino, in grado di giocare da centrale e da terzino sinistro.

Calciomercato Fiorentina e Milan, via libera per Rojo

Nella corsa a Rojo la Fiorentina appare comunque in vantaggio, nel frattempo il Manchester United avrebbe fatto sapere al giocatore che il suo futuro a Manchester sembra avere le ore contate. Come riferisce il 'Manchester Evening Standard', il difensore, che ha recuperato recentemente da un infortunio muscolare, è attualmente in Argentina, dove si è recato per le vacanze natalizie e il club gli avrebbe prolungato le vacanze per fare in modo che possa trovare più agevolmente una nuova squadra.

