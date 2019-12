GENOA RADU PERIN / Duro attacco di Oscar Damiani al Genoa: l'agente di Ionut Radu non usa mezzi termini nel criticare la scelta della società di prendere in prestito dalla Juventus Mattia Perin.

L'estremo difensore, ormai ex bianconeri, questa mattina ha iniziato le visite mediche e sarà subito a disposizione di, neo allenatore dei rossoblù: il suo ritorno non ha però convinto il procuratore rumeno, fin qui titolare inamovibile della formazione ligure.

Intervenuto a 'Radio Sportiva' Damiani ha spiegato: "Indipendentemente da Radu e Perin, credo sia un errore creare concorrenza nel ruolo del portiere. Una squadra deve avere un numero 1 e un numero 12: in quarto caso particolare il Genoa sta compiendo un errore". Il procuratore si sofferma anche su cosa accadrà ora per Radu, di proprietà dell'Inter: "Voglio parlare con lui e sapere quel che pensa, poi decideremo cosa fare: da ex calciatore so che non esistono certezze. Perin arriva da un lungo infortunio ma è ben visto dai tifosi: questo può generare un problema interno".

