CALCIOMERCATO NAPOLI GHOULAM RODRIGUEZ IGOR / È un Napoli estremamente attivo quello che si è mosso negli ultimi giorni del 2019. Gli azzurri vanno a caccia di un centrocampista di qualità che possa consentire a Gattuso di orchestrare al meglio il suo 4-3-3. Il nome caldo è quello di Lobotka per cui come raccolto da Calciomercato.it, cresce l'ottimismo sul buon esito della trattativa con la chiusura che appare sempre più vicina. La dirigenza azzurra ha però nel mirino anche un terzino sinistro, inevitabilmente legato al destino incerto di Faouzi Ghoulam.

Al momento il mancino algerino sta smaltendo i postumi di lesioni muscolari al quadricipite che lo hanno costretto a fermarsi per lungo tempo in questa stagione, riducendo a 5 le sue apparizioni in Serie A.

Calciomercato Napoli, Ghoulam in bilico: pronti Rodriguez o Igor

Impiego fin qui col contagocce per Ghoulam che non sembra essersi mai del tutto ripreso dagli infortuni delle passate annate sotto il profilo mentale. Di fatto bocciato da Ancelotti, ed in attesa di una valutazione completa di Gattuso vanno segnalate ben tre squadre disposte a farci un pensierino per gennaio: Marsiglia, Lione e Fenerbahce. In caso di addio dell'algerino il Napoli dovrà poi passare all'azione per regalare all'ex allenatore del Milan la pedina giusta. Proprio dai rossoneri potrebbe arrivare l'uomo adatto per Gattuso. Si tratta di Ricardo Rodriguez, in uscita dal club meneghino e cercato anche in Premier e Bundesliga. Il nome low cost porta invece in casa Spal dove il brasiliano Igor ha dimostrato buona gamba e duttilità tattica. Proprietà che potrebbero far comodo agli azzurri che dovrebbero però fronteggiare la concorrenza dell'Atalanta.

