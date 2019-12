JUVENTUS MURA MANDZUKIC / Mario Mandzukic ha lasciato la Juventus per l'Arabia Saudita dopo una prima parte di stagione trascorsa da separato in casa. L'attaccante croato si è accasato all'Al-Duhail e della partenza del giocatore ex Bayern Monaco ha parlato anche Gianni Mura nel suo editoriale su 'Repubblica'. Il giornalista ha parlato del caso legato all'attaccante, criticando la gestione del club bianconero.

"Contratto rinnovato ad aprile e dopo neppure due mesi è indesiderabile e indesiderato, emarginato, tagliato fuori. Se c'è ancora uno stile Juve in questa vicenda non s'è proprio notato. Neanche un barlume di rispetto, per uno che alla società bianconera ha dato parecchio. Voto 3 (alla Juve)" ha commentato Mura.

