JUVENTUS POGBA MANCHESTER UNITED / Un po' conferma la permanenza al Manchester United, un po' non chiude la porta ad un addio ai 'Red Devils': Mino Raiola in un'intervista a 'Sky Sports UK' fa il punto sul futuro di Paul Pogba, da tempo nel mirino di Juventus e Real Madrid. Attualmente in ripresa dopo un lungo infortunio, il centrocampista francese è stato più volte 'confermato' da Solskjaer in conferenza stampa e proprio di questo ha parlato il suo procuratore: "Paul ha sempre rispettato il Manchester United così come il club ha sempre rispettato Pogba. L'unico che parla per il Manchester United e per Paul è Ole (Solskjaer, ndr), perché commenta le voci sui giornali.

Confermo quello che dice lui: Pogba non si muoverà e va bene così".

Protagonista del trasferimento di Haaland al Borussia Dortmund, Raiola lancia una 'frecciata' al manager del Manchester United: "In questo momento il nostro obiettivo principale è stato l'infortunio di Pogba che abbiamo cercato di risolvere. Se Solskjaer ha qualche idea sul mio giocatore e vuole parlarmene, conosce il mio numero. Fino a quel momento io parlo con Ed Woodward, perché è il mio riferimento nel club: non ho mai parlato con l'allenatore. Pogba lo rispetta, lo ama per quanto fatto in passato con lui: questo è l'unica cosa che so di Solskajer".

