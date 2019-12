Juventus, Haaland al Borussia Dortmund: Raiola svela il motivo

CALCIOMERCATO JUVENTUS BORUSSIA DORTMUND HAALAND / Niente Juventus alla fine per Erling Haaland che vestirà la maglia del Borussia Dortmund. L'attaccante, che ha stregato tutti con la maglia del Salisburgo, è approdato ieri pomeriggio al BVB con buona pace dei bianconeri ed anche del Manchester United, due delle principali contender.

Una scelta che a molti ha fatto storcere il naso, ma che lo stesso Mino, agente dell'attaccante, ha provveduto a spiegare. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Calciomercato Juventus, ecco perchè Haaland è andato al Borussia Dortmund

Mino Raiola ai microfoni del 'Telegraph' ha spiegato le ragioni dietro la scelta di Haaland di preferire il Dortmund alla concorrenza: "Quando hai 19 anni magari preferisci non andare in Premier League. L'offerta del Manchester United era buona, ma non è stata una questione di soldi. Semplicemente il giocatore, in questa fase della sua carriera, ha preferito il Borussia Dortmund. Il club con cui ha avuto il contatto più diretto è stato il Manchester United, è la società che ha parlato di più con lui. A tutti è stata data la possibilità di farlo e nel caso dello United ancora di più perchè conosce Solskjaer. Chiaramente Haaland ha sentito che in questo momento non era il passo giusto per la sua carriera".

