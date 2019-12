CALCIOMERCATO FOOTBALL UNDER / L'ultimo weekend del 2019 ha eletto come protagonisti la Premier League e la serie B. L'occhio di Football Under per Calciomercato.it è sui giovani talenti che si sono messi in mostra nelle ultime battute dell'anno che sta per terminare:

1. Guardiola non ha mai avuto problemi nel lanciare i giovani, lo dimostra il percorso fatto da Foden e si sta confermando anche con Eric Garcia, difensore classe 2001 che il prossimo 9 gennaio diventerà maggiore. Proviene dal vivaio del Barcellona, è un difensore centrale corrispondente al modello Guardiola, molto bravo nell'impostazione del gioco, tecnicamente dotato, bravo nelle letture. Guardiola l'ha lanciato nella mischia all'intervallo contro il Wolverhampton dopo l'espulsione di Ederson, l'ha confermato per la prima volta in Premier League contro lo Sheffield United con il compito d'assistere Fernandinho contro il temibile Mousset che è riuscito anche ad andare a segno nel primo tempo ma è stato fermato dal Var per fuorigioco. In questa stagione Eric Garcia ha giocato anche in Champions League, l'intera gara di Zagabria che ha consentito anche all'Atalanta di passare il turno.

2. London is blue, cantavano domenica i tifosi del Chelsea dopo la vittoria all'Emirates contro l'Arsenal. Nella stagione maledetta iniziata con il blocco del mercato, il Chelsea ha valorizzato una sua storica risorsa: il settore giovanile, l'academy. L'ultimo talento a cui Lampard ha dato fiducia è Tariq Lamptey, esterno destro che ha gamba, buone qualità tecniche, riesce anche a proporsi venendo dentro al campo come ha fatto contro l'Arsenal con le verticalizzazioni per Abraham. È un classe 2000, soltanto lo scorso 30 settembre ha compiuto 19 anni.

3. L'Inghilterra sta crescendo anche nella formazione di talenti del proprio vivaio nazionale, ne vengono fuori tanti non solo nei top club. È il caso di Todd Owen Cantwell, centrocampista classe 98 del Norwich City e della Nazionale Under 21 inglese, che lo scorso 9 settembre ha debuttato contro il Kosovo. Cantwell è un centrocampista dinamico, di buona qualità tecnica, ha realizzato cinque gol e due assist. Alcuni sono arrivati anche contro le big, Cantwell ha fatto gol a Chelsea, Manchester City e Arsenal. Sabato ha trovato spazio contro il Tottenham, con la sua qualità e personalità sul 2-2 ha portato a casa delle punizioni importanti, costringendo anche Alderweireld a rimediare l'ammonizione.

4. L'Atletico Madrid lo considera una risorsa da seguire con attenzione, nella squadra B c'è un centrocampista molto interessante, un profilo completo per fisicità, visione di gioco, qualità tecniche.

Si tratta digiocatore che i colchoneros hanno pescato dal vivaio del Mallorca quando aveva quindici anni.

5. È una stagione maledetta per l'Arsenal, l'unica buona notizia è rappresentata dai giovani che stanno emergendo come il terzino sinistro Bukayo Saka (2001) e soprattutto l'esterno offensivo classe 99 Teidd Nelson valorizzato nella scorsa stagione attraverso il prestito all'Hoffenheim in cui ha messo a segno sette gol. È rapido, tecnicamente dotato, ha una buona accelerazione, lo dimostrano anche i cinque gol in dieci presenze nella Nazionale Under 21 inglese.

6. Il Chievo Verona in serie B sta vivendo una stagione deludente, addirittura sono solo quattro i punti di vantaggio sulla zona play-out. Una delle note liete è, però, nel talento di Emanuel Vignato, attaccante classe 2000 che ha realizzato tre gol in quindici partite e che anche nel pareggio a reti bianche maturato a Pescara è stato uno dei pochi a rendersi pericoloso. Vignato ha già anche un "erede": suo fratello, classe 2004, gioca nell'Under 17 del Chievo Verona, sotto età rispetto alla categoria e, muovendosi da trequartista, ha segnato quattro gol in undici presenze.

7. Il Trapani è penultimo in classifica in serie B, ha la peggior difesa del torneo al termine del girone d'andata con 36 gol incassati ma il suo portiere Marco Carnesecchi (2000) è uno dei profili più interessanti. Reattivo, agile, anche contro il Crotone ha tenuto in vita lui i suoi fino al vantaggio calabrese. Carnesecchi è giunto in Sicilia in prestito dall'Atalanta che fu bravo a portarlo a Zingonia quando aveva sedici anni e militava nel Cesena.

8. Il Milan milita in Primavera 2 ma in questi anni ha prodotto tanti ragazzi interessanti: Donnarumma, Calabria, Locatelli, Gabbia, Cutrone, Bellanova e anche altri. Alcuni sono arrivati in prima squadra, altri sono stati "utilizzati" per fare mercato e qualcuno sta crescendo in prestito. Gabriele Bellodi è un difensore centrale classe 2000, abile nell'impostazione del gioco e nelle letture difensive, dopo le 30 presenze nella scorsa stagione all'Olbia si è trasferito al Crotone, dove è riuscito soltanto domenica a debuttare contro il Trapani in campionato mentre aveva disputato l'intera gara di Coppa Italia vinta 4-3 contro l'Arezzo.

9. Domenica contro il Trapani nel Crotone ha debuttato in serie B anche Zak Ruggiero, attaccante brevilineo, rapido, dotato di buone qualità tecniche e intelligenza tattica, che il prossimo 9 gennaio compirà diciotto anni. Ruggiero ha origini inglesi, è cresciuto nell'Academy Crotone, in prima squadra ha trovato spazio in Coppa Italia contro l'Arezzo, gara in cui è andato anche a segno, e contro la Sampdoria.

10. Il Venezia ha chiuso l'anno con una fondamentale vittoria sul campo del Perugia, a trascinare la squadra di Dionisi Fabrizio Caligara, interno di centrocampo classe 2000 da seguire con attenzione. E' cresciuto nel vivaio prima della Juventus con esordio al Camp Nou in Champions League e poi nel Cagliari prima dell'esperienza all'Olbia. Caligara sta faticando per emergere nel contesto del Venezia, domenica Dionisi l'ha schierato titolare dopo molto tempo: non giocava dal primo minuto dalla gara contro il Pordenone del 29 ottobre scorso.