CALCIOMERCATO NAPOLI INSIGNE LIVERPOOL / Continua la rivoluzione in casa Napoli dopo l'avvicendamento tra Ancelotti e Gattuso e la costruzione della squadra in vista del prossimo mercato di gennaio. La dirigenza azzurra sta infatti lavorando alle entrate con un centrocampista di qualità ed un terzino sinistro obiettivi primari per l'inverno. Al contempo i partenopei proveranno anche a risolvere i nodi legati ai rinnovi di calciatori come Mertens e Callejon, pilastri ancora in attesa di capire il loro reale destino. A sorpresa andrà inoltre valutato anche il prossimo futuro del capitano Lorenzo Insigne.

Calciomercato Napoli, Klopp alla carica per Insigne: il Liverpool ci pensa

Nei giorni scorsi Insigne era stato addirittura accostato all'Everton dell'ex tecnico Carlo Ancelotti, a dispetto di un rapporto apparentemente non idilliaco. L'ipotesi 'Toffees' resta comunque improbabile, mentre al contempo torna in auge l'altra metà della città: il Liverpool di Jurgen Klopp che aveva già osservato in passato il capitano del Napoli. Secondo quanto sottolineato da 'TeamTalk' i 'Reds' proveranno ad arrivare al numero 24 di Gattuso, ritenuto l'alternativa meno costosa a Jadon Sancho per il quale ci vorrebbe un esborso esagerato. Per Insigne invece il Liverpool potrebbe mettere sul piatto circa 55 milioni di sterline.

