MANCHESTER CITY CANCELO / Appena sei apparizioni in Premier League, quindici totali e ben sette panchine consecutive: ad agosto, pensando all'approdo di Cancelo al Manchester City, in pochi immaginavano un così scarso utilizzo per il portoghese. Ed, invece, l'ex Inter e Juventus non ha convinto Guardiola che lo ha utilizzato con il contagocce, preferendogli Walker sulla fascia destra della linea di difesa.

Così in vista di gennaio per il 25enne si parla di un possibile addio, alla ricerca di maggior minutaggio anche in vista degli Europei estivi.

Tutte le news di calciomercato: CLICCA QUI!

La prima squadra ad essersi mossa per Cancelo è stata il Valencia, dove ha già giocato prima di approdare in Italia: ma, come riferisce 'marca.com', non c'è soltanto il club spagnolo a caccia del calciatore. Anche il Bayern Monaco ha messo gli occhi su di lui anche se il Valencia appare al momento in vantaggio. Per entrambe c'è da fare i conti con la posizione di Guardiola che di recente ha dichiarato di non volersi privare di Cancelo a stagione in corso: parole però che dovranno poi confrontarsi con la volontà del calciatore e i dati sul suo impiego in campo.