CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS RINNOVO / Il pericolo Borussia Dortmund dovrebbe essere scampato dopo la firma di Haaland per i tedeschi, ma per Dries Mertens la conferma a Napoli non è ancora certa. Colpa del contratto in scadenza a fine stagione e della trattativa per il rinnovo che non decolla ormai da mesi: qualcosa però si sta muovendo con le parti che continuano a parlare, cercando il giusto compromesso che possa accontentare tutti.

Un passo in avanti in effetti c'è stato: il 31enne exavrebbe accettato la durata del contratto (un biennale contro la richiesta iniziale di un accordo di tre anni), mentre la distanza economica continua ad esserci.

Calciomercato Napoli, le ultime sul rinnovo di Mertens

L'offerta di De Laurentiis è infatti per un ingaggio da tre milioni di euro a stagioni, quindi più basso degli attuali 4,5 percepiti dal calciatore: a sua volta Mertens chiederebbe una cifra intorno ai 4 milioni di euro. Balla quindi un milione con le parti che dovranno fare un ulteriore sforzo se vogliono continuare insieme: la priorità del numero 14 azzurro è proprio quella di non cambiare squadra ma senza accordo economico fin da gennaio potrà firmare un pre-contratto con una nuova società. Inoltre, fino al 10 gennaio è valida la clausola da 10 milioni di euro che consentirebbe a Mertens di andare via subito.

