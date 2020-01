CALCIOMERCATO BARCELLONA VALVERDE HENRY / Ernesto Valverde potrebbe dire addio al Barcellona a fine stagione a prescindere dai risultati. In casa blaugrana c'è voglia di rinnovamento, di aprire un nuovo ciclo.

Dopo, alla panchina del Barça viene accostato il nome di un altro grande ex: parliamo di Thierry, nella squadra catalana dal 2007 al 2010, un triennio 'magico' in cui arrivarono ben 7 titoli, unacompresa.

Il 42enne francese, dopo l'esperienza al Belgio come assistente del Ct Martinez e la breve quanto deludente avventura alla guida del Monaco, siede attualmente sulla panchina del Montreal Impact, squadra canadese il cui proprietario è Joe Saputo, patron pure del Bologna. Secondo 'Sport', Henry è tra i nomi che sta prendendo in maggiore considerazione la dirigenza catalana per il dopo Valverde.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Juventus, sostituto Szczesny: si allontana il grande nome

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, non solo il Barcellona: nuovo pericolo per Lautaro Martinez