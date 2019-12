Calciomercato Napoli, si stringe per Lobotka: incontro in corso, i dettagli

CALCIOMERCATO NAPOLI LOBOTKA INCONTRO CELTA VIGO / Il Napoli stringe per Stanislav Lobotka. È lo slovacco il prescelto per rinforzare la squadra a disposizione di Gennaro Gattuso. Il club azzurro ha trovato l'accordo con il giocatore per un contratto di 5 anni a 2 milioni di euro.

Resta da raggiungere quello con il, per il quale - come già anticipato nei giorni scorsi da Calciomercato.it - oggi sta andando in scena un incontro a Madrid.

I due club stanno trattando e le cifre sono quelle confermate dalla nostra redazione: 15-18 milioni di euro totali, che ad ora sono divise con 16 milioni + 2 di bonus. Può essere un summit decisivo, l'obiettivo è quello di arrivare a dama già oggi e chiudere l'operazione. Nelle ultime ore, inoltre, si era parlato anche del possibile inserimento di Amin Younes nella trattativa.