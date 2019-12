CALCIOMERCATO MILAN UDINESE GIAMPAOLO GOTTI WATFORD / L'Udinese chiude l'anno con una bella vittoria contro il Cagliari, fondamentale per uscire almeno temporaneamente dalla zona rossa. I bianconeri restano a rischio, ma il Natale è stato un po' meno amaro.

In bilico c'è sempre la situazione di Luca, che più volte ha esternato la sua volontà di lasciare quanto prima il ruolo di primo allenatore.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', però, l'Udinese ha intenzione di confermare l'ex collaboratore di Sarri in panchina fino a maggio, poi si vedrà. Il patron Pozzo, in realtà, ha già il sogno nel cassetto: si tratta di Marco Giampaolo, che piace anche al Watford. Ad ora, però, la trattativa con tecnico abruzzese, ancora sotto contratto con il Milan, è in stallo senza tanti margini.