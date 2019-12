CALCIOMERCATO GENOA BEHRAMI / Valon Behrami possibile primo rinforzo per il Genoa targato Nicola. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, nel caso superasse le visite mediche, il centrocampista svizzero potrebbe legarsi contrattualmente (probabile fino a giugno) al club di Preziosi.

Il neo tecnico del 'Grifone' spinge molto per l'ingaggio dell'ex Lazio, 'portato' da lui in rossoblù per il provino e con cui ha costruito un grande rapporto durante la sfortunata avventura all'. Per Nicola, Behrami avrebbe le caratteristiche perfette per assumere la leadership di una squadra con problemi profondi, non a caso ultima in classifica.

