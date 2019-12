CALCIOMERCATO ROMA CAGLIARI OLSEN JESUS /Roma e Cagliari in queste ultime sessioni di calciomercato hanno trattato spesso, concudendo anche qualche operazione. Oltre a Defrel, poi tornato al Sassuolo, e Cragno, rimasto in Sardegna, Pellegrini, Castan e Olsen sono tutti andati in prestito in rossoblù per rilanciarsi o fare esperienza.

Il portiere svedese si è ritrovato, confermandosi come uno dei migliori di questa prima parte di stagione.

Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', però, l'ex Copenaghen (che era arrivato per sostituire l'infortunato Olsen) a metà gennaio dovrebbe tornare alla Roma per poi essere nuovamente ceduto. Il Cagliari, però, ai giallorossi potrebbe fare un'altra richiesta: si tratta di Juan Jesus, esperto centrale che con Fonseca è finito in fondo alle gerarchie. I sardi hanno bisogno di un giocatore esperto in difesa, il brasiliano sarebbe l'ideale. Gli altri nomi sono Magnani e Goldaniga.