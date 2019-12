MILAN IBRAHIMOVIC CASSANO / In casa Milan si continua a parlare del ritorno - ufficiale - di Zlatan Ibrahimovic. Secondo indiscrezioni il 38enne svedese ha firmato un contratto di 6 mesi da 3 milioni di euro più bonus: se gli obiettivi prefissati dovessero essere raggiunti raggiunti (gol e presenze), scatterebbe il prolungamento di altri 12 mesi da 4,5 milioni. Ibra è atteso a Milano il 2 gennaio per le rituali visite mediche prima di cominciare ad allenarsi col resto della squadra. L'ex Galaxy potrebbe anche anticipare di un giorno il suo sbarco, approdando la sera prima del giorno prefissato per i test fisici.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Milan, Piatek dipende da Ibra: le ultime

Milan, Cassano: "Ibra può fare ancora la differenza". Poi 'frecciata' ai giocatori!

Con Ibrahimovic, il Milan può tornare a sperare nella qualificazione alla Champions, anche se i punti di distacco restano tanti. Ne è convinto il suo ex compagno proprio in rossonero Antonio Cassano: "Anche se ha quasi 39 anni, Zlatan può fare ancora la differenza.

E' un campione - ha aggiunto 'FantAntonio' prima di andare all'attacco - Chi non tirerà fuori il meglio, in allenamento come in campo, avrà difficoltà con lui. Bisogna ricordare che l'80% dei giocatori non può stare lì al Milan".

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Ronaldo cambia maglia e ritrova Modric

Juventus, Cassano 'tuona' contro Sarri e Paratici

A 'Sky Sport' Cassano ha toccato anche l'argomento Juventus riservando critiche molto dure sia a Sarri che alla dirigenza per quanto concerne il calciomercato della scorsa estate: "Sarri è un tecnico normale, ha sempre allenato in Serie B e in Serie C. Higuain e Dybala? Li stavano mandando via perché Sarri e Paratici non li volevano. Sarri deve saper gestire la Juve, è obbligato a vincere e non so se ci riuscirà. In Champions ci sono 5 o 6 squadre più forti dei bianconeri e ho tanti dubbi".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Milan, affare Todibo: la richiesta che non piace a Boban e Maldini

Juventus, l'annuncio di Ronaldo: "Ecco quando mi ritirerò"