CALCIOMERCATO MILAN ROMA BARISIC / Protagonista assoluto con due assist nella storica vittoria dei Glasgow Rangers in casa del Celtic (un successo esterno nell'Old Firm mancava dal 2010 in campionato e dal 2011 in coppa), Borna Barisic si sta confermando come uno degli elementi più preziosi a disposizione di Steven Gerrard. Già autore di 13 assist in stagione (7 in campionato, 6 in Europa League tra fase a gironi e preliminari), il terzino sinistro si è levato anche la soddisfazione di trovare i suoi primi gol con la maglia dei Rangers, grazie a due punizioni chirurgiche.

A suon di buone prestazioni, il ventisettenne sta riscattando la deludente scorsa stagione e il suo nome si sta facendo strada anche tra i corridoi del calciomercato

Dotato di un sinistro chirurgico, l'esterno croato è finito sul taccuino di alcuni club di Premier League, ma non solo. Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, anche Milan e Roma stanno visionando il calciatore. L'ex Dinamo Zagabria è solo uno dei vari profili seguiti dai due club, alle prese con la possibile cessione di Ricardo Rodriguez e con la necessità di trovare un vice Kolarov.