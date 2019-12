CALCIOMERCATO FIORENTINA CUTRONE WOLVERHAMPTON DUNCAN / La Fiorentina si muove con decisione sul calciomercato. Il nome caldissimo è quello di Patrick Cutrone, per il quale si sta lavorando sulla formula.

Sarà un prestito, da decidere se con o senza obbligo di riscatto:potrebbe accettare anche l'obbligo se la cifra non dovesse superare i 15 milioni, con ilche non vorrebbe scendere sotto i 20.

Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', l'operazione si chiuderà entro questa settimana, ma la Fiorentina non si fermerà. Il prossimo obiettivo è Alfred Duncan del Sassuolo, che però chiede una cifra importante, forte anche della concorrenza di altri club importanti. In difesa è spuntato Kannemann del Gremio, anche se la prima scelta resta Bonifazi del Torino. Capitolo Boateng: ieri in un'intervista in Germania ha mostrato il suo stato d'animo non proprio sereno. Pradé potrebbe cederlo caso di buona offerta.