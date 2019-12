CALCIOMERCATO JUVENTUS HAALAND BORUSSIA DORTMUND RODRIGO VALENCIA - Alla fine, Erling Braut Haaland ha scelto il Borussia Dortmund, con buona pace della Juventus. Per il bomber norvegese del Salisburgo, il club tedesco ha sborsato in totale 45 milioni di euro (20 milioni agli austriaci, 15 milioni all'agente Mino Raiola e altri 10 milioni al padre del calciatore, Alf-Inge Haaland). Cifre importanti per il 19enne attaccante nato a Leeds che, grazie a prestazioni di altissimo livello in Champions League, si è imposto all'attenzione di tutti i più importanti club europei. Ma, come detto, l'hanno spuntata i gialloneri e adesso riparte la caccia ad altri importanti calciatori per rinforzare il reparto avanzato di Maurizio Sarri: QUI tutti gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato Juventus, altro bomber per gennaio | L'aiuto di Jorge Mendes

Accostato con insistenza all'Atletico Madrid nell'estate scorsa, per sostituire Angelo Correa destinato al Milan, Rodrigo Moreno Machado è, poi, rimasto al Valencia.

Calciomercato Juventus, i costi dell'affare Rodrigo

Il 28enne attaccante di Rio de Janeiro, naturalizzato spagnolo, sembrava davvero in procinto di trasferirsi per rinforzare il reparto avanzato di Diego Pablo, ma l'affare non si è concretizzato. Adesso, però, le cose potrebbero cambiare. Stando, infatti, a quanto sostiene 'elgoldigital.com', il nome di Rodrigo è finito sul taccuino del Chief Football Officer della, Fabio, che potrebbe contare sull'aiuto dell'agente Jorge, molto influente a Valencia e in casa bianconera dopo aver portatoa Torino nell'estate del 2018.

Ostacolo da non sottavalutare è, però, la valutazione del cartellino dell'ex Benfica, che è di circa 60 milioni di euro. Numeri decisamente importanti, soprattutto per quanto riguarda la sessione di mercato invernale, ormai prossima all'apertura. Rodrigo, per cui si era mosso anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, ha collezionato in stagione ventuno presenze e realizzato quattro gol, prima con Marcelino e ora con Celades alla guida del Valencia. Un attaccante moderno che può giocare sia da punta centrale che sull'esterno del fronte d'attacco, ma appare difficile pensare ad un investimento così importante a gennaio da parte del club presieduto da Andrea Agnelli. Discorso diverso a giugno, quando bisognerà vedere quale sarà il futuro dei vari Gonzalo Higuain e Paulo Dybala. Staremo a vedere.

