CALCIOMERCATO NAPOLI LOBOTKA CELTA VIGO YOUNES / Il Napoli continua a lavorare per portare a casa Stanislav Lobotka. È lui il giocatore prescelto per rinforzare il centrocampo degli azzurri, la trattativa è in corso con il Celta Vigo e il nodo - manco a dirlo - è economico e relativo alla valutazione del calciatore. Dalla Spagna confermano l'offerta del club partenopeo che si attesta sui 20 milioni di euro, ma che non bastano per smuovere gli spagnoli.

Per Lobotka serve una cifra decisamente oltre i 20 milioni, anche considerando la clausola rescissoria di 50 milioni.

Come anticipato dalla redazione di Calciomercato.it, la proposta del Napoli è di circa 15-18 milioni, con il Celta che ne vuole almeno 25. Il 'Faro De Vigo', dunque, conferma i passi concreti di De Laurentiis, che potrebbe inserire nella trattativa anche Amin Younes, che già aveva scatenato l'interesse del club galiziano lo scorso anno. Il Napoli potrebbe ripetere un'operazione simile a quella portata a termine dal Valencia un anno fa proprio con il Celta, che ha rifiutato 30 milioni per Maxi Gomez (anche lui legato a una clausola da oltre 50 milioni), salvo poi accettare un'offerta con cash più Mina e Saenz. Gli azzurri sono disposti a lasciar andare Younes mentre hanno già l'accordo con Lobotka sull'ingaggio e devono fronteggiare la concorrenza del West Ham con degli emissari a Londra.