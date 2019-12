CALCIOMERCATO JUVENTUS RONALDO / Cristiano Ronaldo ha ritrovato lo smalto dei tempi migliori dopo un periodo difficile, complice anche una condizione fisica non al top. Il fuoriclasse portoghese è pronto per l'assalto alla Champions con la maglia della Juventus e all'Europeo con la Nazionale, anche se continuano a rincorrersi i rumors di mercato sul suo conto. Per restare aggiornato con le ultime news legate al calciomercato e non soloClicca Qui!

Nonostante le rassicurazioni del suo agente Jorge Mendes, in Spagna rilanciano un possibile addio di CR7 alla Juve a fine stagione.

Stando a 'Diario Gol', ilsarebbe pronto in estate ad offrire un contratto faraonico all'ex Real Madrid per farlo sbarcare sotto la Tour Eiffel. Dove Ronaldo potrebbe ritrovare l'ex compagno, anche lui nei piani della dirigenza del PSG. Oltre ai parigini, anche un possibile ritorno alo allorappresenterebbero delle soluzioni per il futuro del cinque volte Pallone d'Oro. Infine, da non scartare anche un addio all'Europa per sbarcare ino negli, paesi disposti a ricoprire d'oro Ronaldo.

