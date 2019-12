CALCIOMERCATO JUVENTUS MANCHESTER UNITED POGBA / Otto presenze e due assist in quattro mesi. Sono i numeri della stagione negativa di Paul Pogba, frenata da problemi fisici, polemiche e voci di calciomercato, che vedono la Juventus, tra le altre, molto interessata al suo arrivo. Come dimostra la mancata convocazione nell'ultima gara contro il Burnley, il francese non sembra rientrare tra i pilastri del progetto tecnico di Solskjaer. Così, non è escluso che nelle prossime finestre di trasferimenti si possa arrivare alla rottura totale: clicca qui per restare aggiornato.

Calciomercato Juventus, le ultime sul colpo Pogba

Molto attenta ormai da tempo, la dirgenza della Juventus avrebbe già delineato la sua strategia per il ritorno di Pogba. Il periodo in cui Fabio Paratici e Pavel Nedved proveranno a chiudere la trattativa, riporta 'Tuttosport', sarà l'estate 2020. Più precisamente dal primo luglio 2020, almeno per quanto concerne l'aspetto formale, considerando che per l'operazione servirà lavorare da molto prima.

Il costo dell'affare, probabilmente, si aggira sui 100 milioni di euro per il suo cartellino, ai quali vanno aggiunti circa 15 milioni netti più bonus al giocatore. Solo se tra United e Pogba si arrivasse a una rottura immediata e clamorosa, inoltre, la società bianconera tenterebbe di forzare i tempi a gennaio attraverso un prestito con obbligo di riscatto, facendo leva sulla volontà del giocatore per convincere i 'Red Devils' ad accettare.

Calciomercato Juventus, colpo Pogba: 'assist' da Raiola

Per arrivare a un calciatore così forte e richiesto, quindi, la Juventus necessiterà non solo delle risorse econimiche. Un primo 'assist' al trasferimento dovrebbe arrivare dallo stesso centrocampista, che già da tempo ha manifestato la volontà di cambiare maglia. Un altro, però, è atteso dall'agente Mino Raiola, in buoni rapporti coi torinesi, con i quali ha già chiuso molte trattative in passato.

