CALCIOMERCATO MILAN GENOA BORINI / Il Milan saluta Fabio Borini. Finito ai margini di Pioli, l'epserto attaccante potrebbe presto ripartire dalla Serie A, dove il Genoa sta facendo acquisti per rinforzarsi in vista della seconda parte di campionato, che lo vedrà in lotta per la salvezza.

Così, l'affare per il calciatore milanista sembra prossimo alla chiusura: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

LEGGI ANCHE >>> Milan, ecco il primo addio

Lo stesso Borini, riporta 'Tuttosport', avrebbe chiesto alla società di poter essere ceduto e nelle prossime ore dovrebbe definirsi il suo trasferimento in Liguria, dove è pronto un contratto biennale per lui. Prima di firmare col Genoa, quindi, Borini dovrebbe risolvere il contratto col Milan, che attualmente andrà in scadenza il 30 giugno 2020.

LEGGI ANCHE >>> Milan, affare Todibo: la richiesta che non piace a Boban e Maldini

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, non solo Ibra: ecco un altro attaccante