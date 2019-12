CALCIOMERCATO MILAN BARCELLONA TODIBO / Jean-Claire Todibo obiettivo primario per la difesa del Milan. Salutato l'arrivo di Ibrahimovic, i rossoneri adesso cercano un difensore promettente e dal profilo internazionale. Così, ormai da tempo l'identikit porta al talento del Barcellona, valutato circa 25 milioni di euro.

Il Milan per Todibo propone un’acquisizione a titolo definitivo per 15 milioni più bonus, ma il Barça ha ribattuto chiedendone 25 più la clausola di recompra del giocatore ad una cifra di poco superiore ai 30 milioni. Proprio su quest'ultimo punto, riporta 'Tuttosport', Boban e Maldini non vorrebbero trattare in alcun modo in quanto intenzionati a non rischiare di vedersi portar via, eventualmente, un giocatore valorizzato a Milano. Importanti novità si attendono quindi nei prossimi giorni.

