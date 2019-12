CALCIOMERCATO INTER VIDAL / Tormentone Arturo Vidal, l'Inter spinge per consegnare ad Antonio Conte il cileno nel mercato di gennaio.

Convulsa la situazione attorno all'ex Juventus, con in ballo anche la denuncia nei confronti delper i premi non pagati nella scorsa stagione. Per restare aggiornato con le ultime news legate al calciomercato e non solo

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Marotta alza l'offerta per Vidal

Calciomercato Inter, assalto a Vidal: c'è la data

Il Barça ha dato l'ok alla cessione del centrocampista classe '87, anche se Valverde ha più di qualche perplessità e spinge per la permanenza fino al termine della stagione di Vidal. Dall'altro canto Marotta è pronto a spingersi fino ad un'offerta di 15 milioni di euro, attraverso un prestito con diritto di riscatto e senza obbligo. Inter al lavoro con l'agente del giocatore Felicevich, con l'assalto decisivo che potrebbe arrivare dopo le gare di cmapionato con Napoli e Atalanta scrive 'La Gazzetta dello Sport'. Difficilmente, infatti, Vidal lascerà il Barcellona prima della Supercoppa di Spagna - in programma tra l'8 e il 12 gennaio - in caso di via libera definitivo per il suo addio.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, non solo Vidal: il piano B arriva dalla Serie A

Inter, per Vidal cambia tutto: c’è l’ok del Barcellona. Le ultime CM.IT