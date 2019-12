CALCIOMERCATO JUVENTUS MENDES CRISTIANO RONALDO / Premiato come miglior giocatore dell'anno al Globe Soccer Awards, Cristiano Ronaldo ieri ha arricchito nuovamente la sua bacheca personale. Così, salito sul prestigioso palco, ha svelato i suoi obiettivi futuri, criticando alcuni calcoli sul suo recente gol contro la Sampdoria. In occasione della cerminonia, però, anche il suo agente Jorge Mendes ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Accanto a me ci sono Joao Félix, il miglior talento del mondo, e naturalmente Cristiano Ronaldo, il miglior giocatore di sempre nella storia del calcio. Cosa dire ancora su CR7? Beh, sì, una cosa: quando ha segnato quel gol incredibile alla Sampdoria andando su in cielo, ho pensato che non scendesse più... E forse è arrivato qui a Dubai non in aereo, ma continuando a volare da solo...

Persino gli esperti della NBA sono rimasti sorpresi dalla quota raggiunta da Cristiano - le parole di Mendes riportate da 'Tuttosport' - Ogni anno stupisce tutti e realizza reti pazzesche. E posso garantire che nel 2020 sorprenderà ancora con i suoi effetti speciali. Gli invidiosi, ahimé, ci sono e ci saranno sempre nel mondo, già quand’era a Madrid, due o tre anni fa, c’era gente che sosteneva che fosse finito. E lui, come sempre, ha zittito tutti". Clicca qui per restare aggiornato.

Inevitabile un riferimento di Mendes sul futuro del suo assistito: "CR7 compirà 35 anni il prossimo 5 febbraio ma può giocare tranquillamente ancora per 5-6 anni e forse persino di più, se lo vorrà. Neppure lui conosce ancora i limiti del suo corpo, che è una macchina perfetta. Lui è un giocatore completamente diverso da tutti gli altri, un alieno come lo chiamo io. Ed è anche un esempio per i giovani di tutto il pianeta. Lui sta bene a Torino e sta bene alla Juve: lo ribadisco per l’ennesima volta. Vuole vincere con la Juventus. E vincerà ancora. E vincerà di più".

