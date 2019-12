CALCIOMERCATO INTER / Alla ricerca di un esterno sinistro per il calciomercato di gennaio, l'Inter guarda con insistenza in casa del Chelsea. L'obiettivo primario resta Marcos Alonso, che Conte ha già avuto modo di allenare nell'esperienza inglese, mentre in Italia si continua a vagliare il profilo di Matteo Darmian del Parma. Tuttavia, sempre dai blues, si monitora un altro profilo molto importante: clicca qui per restare aggiornato.

Calciomercato Inter, Alonso ed Emerson dal Chelsea: le ultime

Un nome già accostato da tempo ai nerazzurri è Emerson Palmieri, che non sta trovando continuità nella stagione in corso. Tuttavia, nonostante svariati interessi per lui, riporta 'SunSport', il giocatore sarebbe riluttante a lasciare la Premier League a gennaio in quanto felice a Londra.

Per quanto concerne il 29enne, invece, i nerazzurri sarebbero propensi a prenderlo in prestito a gennaio pagando una commissione di quasi 2,5 miliioni di euro più l'opzione per il riscatto a fine stagione per una cifra vicina ai 21 milioni. Il Chelsea, dal canto suo, avrebbe chiesto almeno 35 milioni di euro per farlo partire.

Calciomercato Inter, le ultime su Darmian

Considerando gli interessi per i due talenti del Chelsea, Darmian non è una priorità per l'Inter, nonostante le sue caratteristiche che gli permetterebbero di giocare in più ruoli nella formazione di Conte. Così, dopo le notizie positive dei giorni scorsi, nelle ultime ore la pista sembra essersi raffreddata in attesa di novità sui campioni del club inglese.

