CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC PETAGNA PIATEK / Non solo Zlatan Ibrahimovic, il Milan nel mercato di gennaio potrebbe accogliere ancora un'altra punta di peso. Il club rossonero vuole provare a dare una svolta ad una stagione fin qui disastrosa, risolvendo il problema del gol. I numeri di Piatek e Leao sono davvero impietosi: solo 4 centri per il polacco, 3 dei quali dal dischetto, e 1 solo per il portoghese.

Il Milan va dunque a caccia di nuovi gol e dopo Ibrahimovic - come riporta 'corriere.it' - avrebbe messo nel mirino Petagna. L'attaccante della Spal, corteggiato anche da Inter, Roma e Fiorentina sarebbe il vice dello svedese.

Per il calciatore, cresciuto nelle giovanili del Milan, si tratterebbe di un ritorno dopo le importanti esperienze a Bergamo e Ferrara.

Per l'arrivo di Petagna ovviamente servirebbe la partenza di Piatek. L'attuale numero 9 rossonero, al momento, è poco propenso a lasciare Milanello, soprattutto in prestito e dopo essersi mostrato freddo nei confronti di Genoa e Fiorentina potrebbe cambiare idea se si dovessero presentare squadre dell'estero. Il Milan spera di cedere l'ex Grifone in Germania ma servono almeno 35 milioni di euro.

