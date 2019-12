Calciomercato Fiorentina, si chiude per Cutrone

CALCIOMERCATO FIORENTINA CUTRONE / Patrick Cutrone si appresta a far ritorno in Serie A.

L'avventura aisembra essere arrivata già ai titoli di coda: la Fiorentina è pronta a sferrare l'attacco decisivo per l'ex centravanti del Milan, che oggi non era nemmeno in panchina nel match contro il Liverpool, e già in settimana - come riporta 'Gazzetta.it' - potrebbe arrivare la chiusura della trattativa.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Si lavora ad un prestito con diritto/obbligo di riscatto: la distanza tra le parti non è poi così grande, con gli inglesi che vorrebbero 20 milioni di euro contro i 15 proposti dalla Fiorentina, che spera di incassare bene dalla cessione di Pedro, destinato a trasferirsi in Turchia al Besiktas. Dopo un vertice telefonico con il patron Commisso, il Direttore sportivo dei Viola, Pradè è dunque pronto a dare l'assalto a Cutrone per regalare a Iachini il bomber per il 2020.

LEGGI ANCHE >> Fiorentina, Boateng non ci sta: arriva lo sfogo