Milan, ecco il primo addio

MILAN BORINI ADDIO GENOA / Sarà quasi certamente Fabio Borini il primo a dire addio al Milan in questa sessione di calciomercato. L'attaccante esterno, finito ai margini con Stefano Pioli, dovrebbe continuare a giocare in Serie A. L'idea Crystal Palace, dei giorni scorsi, sta perdendo quota, a salire è invece quella legata al Genoa.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI.

Il Grifone sta correndo ai ripari per sistemare una classifica davvero pericolosa.

Milan, da Rodriguez a Rebic: addii vicini

Dopo, il club del presidente Preziosi è pronto a mettere le mani su Borini.

E' lunga la lista dei partenti in casa Milan. A gennaio sono con le valigie in mano anche Ricardo Rodriguez e Ante Rebic. Il terzino svizzero piace al Napoli ma la pista estera sembra al momento quella più percorribile: alcuni club inglesi e tedeschi hanno effettuato dei sondaggi ma attenzione al Fenerbahce pronto ad affondare il colpo. L'attaccante croato, che non è riuscito a calarsi nella realtà milanese, invece, farà quasi certamente ritorno all'Eintracht Francoforte. Il suo agente è al lavoro per chiudere il prima possibile l'affare.

LEGGI ANCHE >> Calciomercato Milan, le condizioni per l'addio di Rodriguez

LEGGI ANCHE >> Calciomercato Milan, nuovo assalto a Suso: c'è ottimismo