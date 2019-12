CALCIOMERCATO FIORENTINA ROJO / La Fiorentina, chiusa l'era Montella, lavora per garantire a Iachini dei rinforzi di spessore e voltare pagina quanto prima in campionato.

Uno dei nomi seguiti dal club viola è quello di, che ha sempre meno spazio al Manchester United e cerca una nuova avventura.

Calciomercato Fiorentina, ecco il prezzo di Rojo

Pradè, secondo 'La Nazione', ha avviato i contatti per chiudere l'affare l'estate prossima, ma ci sono margini per realizzarlo a gennaio. Secondo il 'Daily Mail', il 29enne costerebbe circa 9 milioni di euro, e vive una situazione simile a quella di Nemanja Matic, anche lui in uscita.

