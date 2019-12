CALCIOMERCATO MILAN DRAXLER / Julian Draxler negli ultimi giorni è tornato prepotentemente in orbita Milan. Il centrocampista tedesco, non proprio un punto fermo del Psg, potrebbe lasciare la Francia durante il prossimo calciomercato di gennaio. L'idea, che al momento non decolla, dei capitolini sarebbe quella di scambiare Draxler con Paqueta. Il brasiliano è, infatti, un obiettivo concreto di Leonardo, che vorrebbe continuare a puntare su di lui.

I rossoneri però preferirebbero avere solo soldi per il giocatore: servono più di 35 milioni di euro per convincere il Milan a cedere.

Difficile dunque immaginare Draxler in Italia. Il calciatore in passato è stato accostato anche a Inter e Juventus ma in futuro potrebbe esserci ancora la Germania. Come detto nei giorni scorsi, il centrocampista è il primo obiettivo dell'Hertha Berlino e dalla Francia arrivano ulteriori conferme: secondo quanto riportato da 'RMC', il ds dei tedeschi Michael Preetz avrebbe avuto un contatto con Leonardo senza però presentare un'offerta al momento.

