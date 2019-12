JUVENTUS PJANIC SARRI / La Juventus chiude un 2019 importante, segnato dall’addio dopo un lungo ciclo a Max Allegri e dall’avvento di Maurizio Sarri. Miralem Pjanic, a margine dei Globe Soccer Awards 2019, ha commentato il momento dei bianconeri dopo i primi mesi col nuovo tecnico: "Sarri è un tecnico diverso, ha un'altra mentalità di gioco. L'importante, comunque, è cercare di vincere trofei, cosa che abbiamo sempre fatto".

Juventus, Pjanic: “Lazio, Roma e Inter in corsa per lo scudetto”

Il centrocampista, che ha ricevuto nel corso della kermesse di Dubai un premio alla carriera, ha poi analizzato gli obiettivi per questa stagione juventina, come riporta ‘Goal’: "In Serie A, per la Juventus, ci sono avversarie forti come Lazio, Roma e Inter. Intanto vogliamo puntare anche per la Champions e chiediamo scusa ai tifosi per aver perso la Supercoppa italiana".

