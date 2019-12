CALCOMERCATO MILAN MATIC / Nella mattinata di oggi si era parlato del possibile interessamento del Milan per Nemanja Matic, centrocampista serbo ormai ai margini del progetto del Manchester United. Un vero e proprio secondo pezzo da novanta da regalare a Pioli dopo l'arrivo recente di Zlatan Ibrahimovic pronto ad infiammare il popolo rossonero. In scadenza di contratto a fine stagione l'ex Chelsea sembra dunque una ghiotta occasione per andare a risolvere i problemi di un centrocampo spesso nel mirino della critica. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, Matic non interessa

Matic era stato proposto al Milan già la scorsa estate, ma con esito sempre negativo.

Una situazione che di fatto si potrebbe ripetere anche in questa finestra invernale di calciomercato. Secondo quanto riferito da 'Sky Sport' i rossoneri infatti non cercano un centrocampista con le caratteristiche del serbo che dovrebbe rimanere nient'altro che una suggestione. La società meneghina va a caccia invece di un vero e proprio regista che possa dare maggiore qualità al reparto, motivo per cui sta tornando in auge il nome di Lobotka su cui però è in vantaggio il Napoli

