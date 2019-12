CALCIOMERCATO ATALANTA BEIKOVIC / Quinta nella classifica di Serie A e agli ottavi di Champions League, l'Atalanta è alla ricerca di rinforzi per il reparto difensivo.

Nel mirino della società lombarda, riporta 'Sky Sport', ci sarebbero Filip, centrale difensivo classe 1997 del, e Mohamed, difensore 19enne dello clicca qui per restare aggiornato. Trattative in corso per il campioncino croato, per il quale si cerca l'accordo con la società inglese.

LEGGI ANCHE >>> Atalanta, finalmente Zapata: ''Incubo finito, ecco quando torno"