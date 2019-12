Globe Soccer Awards 2019, tutti i premi della serata: Ronaldo miglior giocatore

GLOBE SOCCER AWARDS 2019 PREMI RONALDO PJANIC / Serata di stelle al Madinat Jumeirah di Dubai dove si è tenuta la cerimonia di premiazione dei Globe Soccer Awards 2019. Dai grandi di oggi a quelli del passato: davvero una parata di stelle per l'undicesima edizione di questi prestigioso riconoscimento. Il premio più ambito è andato a Cristiano Ronaldo che si è aggiudicato il titolo di miglior giocatore del 2019 battendo la concorrenza di Leo Messi (Barcellona), Virgil van Dijk (Liverpool) e Mohamed Salah (Liverpool). Riconoscimento importante anche per Miralem Pjanic che ha ricevuto un premio alla carriera così come l'ex stella dello United Ryan Giggs.

Globe Soccer Awards 2019, tutti i premi

Jurgen Klopp è stato premiato con il 'Best Coach of the Year', miglior allenatore dell'anno, ai Globe Soccer Awards 2019 di Dubai superando la concorrenza di Erik Ten Hag (Ajax) e di Fernando Santos (Portogallo). Il suo Liverpool ha invece portato a casa il titolo di miglior club della stagione, mentre Alisson quello di numero uno tra i portieri. Ecco tutti i premi della serata:

Miglior giocatore - Cristiano Ronaldo

Migliore giocatrice - Lucy Bronze

Miglior allenatore - Jurgen Klopp

Miglior Club - Liverpool

Giocatore rivelazione - Joao Felix

Miglior agente - Jorge Mendes

Miglior direttore sportivo - Andrea Berta

Miglior portiere - Alisson

Premio alla carriera - Ryan Giggs e Miralem Pjanic

Miglior arbitro - Stephanie Frappart

Miglior Academy - Ajax e Benfica