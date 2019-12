JUVENTUS CRISTIANO RONALDO PJANIC / Premiato come giocatore dell'anno al Globe Soccer Awards, Cristiano Ronaldo ha rilasciato alcune dichiarazioni con un riferimento anche agli obiettivi futuri: "Buona sera a tutti, devo ringraziare la mia famiglia, la mia fidanzata e il mio ragazzo Cristiano. I bambini mi aspettono all'Hotel per poi tornare a Torino. Ringrazio i miei compagni di squadra e della Nazionale, il mio agente e chi supporta questo galà - le sue parole - Ringrazio la comunità araba, sempre generosa con me. Ringrazio Dubai. Per concludere ringrazio chi ha votato per me, è un grande onore per me ricevere questo. Spero di riceverlo anche l'anno prossimo".

Stuzzicato sulla recente prodezza contro la Sampdoria, il campione della Juventus è apparso molto sicuro: "E' stato un gol fantastico, da quando ho iniziato la mia carriera ho segnato più di 700 reti, ma probabilmente come colpo di testa quello è stato uno dei migliori o forse il migliore - prosegue Ronaldo - Ho saltato molto in alto. Dicono 2,56 metri, ma sono sicuro di aver saltato ancora più in alto di quanto abbiano detto. I ragazzi che hanno fatto i calcoli non vedono molto bene i salti probabilmente".

